В Ростове облили кефиром иномарки, припаркованные на тротуаре



В Ростове облили кефиром и обмазали майонезом две иномарки, припаркованные на тротуаре. Фото с испачканным авто выложили очевидцы в соцсети.



Владельцы «Киа Рио» и «Фольцвагена» оставили свои машины на тротуаре рядом с домом № 16 на улице Пацаева. Иномарки перегородили дорогу пешеходам, чем вызвали гнев местных жителей. Раздосадованные ростовчане, решив отомстить автохамам, облили автомобили кефиром и написали майонезом нецензурные слова.

«На фото одна машина, но на самом деле загадили две! - Написал очевидец. - Там рядом стоял Фолькс. Оба припарковались на тротуаре и полностью перекрыли проход для людей.



Ростовчане активно обсуждают произошедшее. Одни возмущаются действиями тех, кто испачкал автомобили, другие осуждают водителей, припарковавшихся на тротуаре.