В Ростове наградили таксиста из Новочеркасска, который помог задержать нарушителя





Сотрудники ростовской полиции наградили водителя такси из Новочеркасска. Александр Пахомов помог инспекторам ДПС задержать пьяного водителя.



18 декабря 27-летний гость из соседнего региона устроил на улицах Ростова гонки на своём «Форде Фокусе». Иномарку попытались остановить сотрудники ГИБДД, но лихач проигнорировал требования и помчался дальше. Полицейские организовали погоню, пишет DonDay Новочеркасск.



Водитель покинул пределы Ростова и выехал на трассу М-4 «Дон». На автомагистрали инспектор, чтобы догнать нарушителя, сел в машину новочеркасца.



«Гонщика» вскоре задержали, а водитель такси уехал, не оставив своих данных. Через несколько дней полицейские его разыскали. Мужчину наградили благодарственным письмом.