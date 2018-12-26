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В Ростове наградили таксиста из Новочеркасска, который помог задержать нарушителя

В Ростове наградили таксиста из Новочеркасска, который помог задержать нарушителя

Сотрудники ростовской полиции наградили водителя такси из Новочеркасска. Александр Пахомов помог инспекторам ДПС задержать пьяного водителя.

18 декабря 27-летний гость из соседнего региона устроил на улицах Ростова гонки на своём «Форде Фокусе». Иномарку попытались остановить сотрудники ГИБДД, но лихач проигнорировал требования и помчался дальше. Полицейские организовали погоню, пишет DonDay Новочеркасск.

Водитель покинул пределы Ростова и выехал на трассу М-4 «Дон». На автомагистрали инспектор, чтобы догнать нарушителя, сел в машину новочеркасца.

«Гонщика» вскоре задержали, а водитель такси уехал, не оставив своих данных. Через несколько дней полицейские его разыскали. Мужчину наградили благодарственным письмом.

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