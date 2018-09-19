В Ростове на выходных сотни домов останутся без света
В Ростове с 22 по 23 сентября пройдёт плановое отключение света. В эти дни будут проводиться профилактические работы.
Так, 22 сентября электроэнергии не будет с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Вагулевского в домах с 96 по 106;
- Лензаводской в домах с 13 по 41 и с 2 по 24;
- Ставского в домах с 9 по 15 и с 8 по 22;
- Солидарности в домах с 1 по 129 и с 2 по 114;
- пер. Норильском в домах с 14 по 42;
- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;
- пер. Рационализаторский в домах с 31 по 53 и с 24 по 40;
- Александра Блока в домах с 27 по 39 и с 28-36;
- Бодрой в домах с 1 по 19 и с 2 по 30;
- Краснокурсантской в домах с 40 по 68;
- Нариманова в домах с 39 по 67 и с 36 по 60;
- пер. Оренбургском в домах с 23 по 61 и с 42 по 62;
- пер. Кошевого в домах с 1 по 29 и с 2 по 20;
- пер. Ялтинском в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;
- пер. Батумском в домах с 1 по 23 и с 2 по 26;
- Днестровской в домах с 17 по 53 и с 20 по 54;
- Пирогова в домах с 30 по 42 и с 29 по 39;
- Нансена в домах с 249 по 265;
- Турмалиновской в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;
- Калиновской в домах с 2 по 22 и с 1 по 25;
- Сельской в домах с 1по 25 и с 2 по 24;
- Константиновской в домах с 2 по 18;
- пер. Шарнирном в домах с 2 по 8 и с 1 по 13;
- пер. Автомобильном в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;
- пер. Семафорном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;
- пер. Казахстанском;
- пер. Искрянском.
23 сентября электричество отключат на улицах:
- Нансена в домах с 249 по 265;
- Турмалиновской в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;
- Калиновской в домах с 2 по 22 и с 1 по 25;
- Сельской в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;
- Константиновской в домах с 2 по 18;
- пер. Шарнирном в домах с 2 по 8 и с 1 по 13;
- пер. Автомобильном в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;
- пер. Семафорном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;
- пер. Казахстанском;
- пер. Искрянском;
- Бодрой в домах с 1 по 19 и с 2 по 30;
- Краснокурсантской в домах с 40 по 68;
- Нариманова в домах с 39 по 67 и с 36 по 60;
- пер. Оренбургском в домах с 23 по 61 и с 42 по 62;
- пер. Кошевого в домах с 1 по 29 и с 2 по 20;
- пер. Ялтинском в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;
- пер. Батумском в домах с 1 по 23 и с 2 по 26;
- Днестровской в домах с 17 по 53 и с 20 по 54;
- Пирогова в домах с 30 по 42 и с 29 по 39;
- Вагулевского в домах с 96 по 106;
- Лензаводской в домах с 13 по 41 и с 2 по 24;
- Ставского в домах с 9 по 15 и с 8 по 22.