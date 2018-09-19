В Ростове на выходных сотни домов останутся без света



В Ростове с 22 по 23 сентября пройдёт плановое отключение света. В эти дни будут проводиться профилактические работы.



Так, 22 сентября электроэнергии не будет с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Вагулевского в домах с 96 по 106;

- Лензаводской в домах с 13 по 41 и с 2 по 24;

- Ставского в домах с 9 по 15 и с 8 по 22;

- Солидарности в домах с 1 по 129 и с 2 по 114;

- пер. Норильском в домах с 14 по 42;

- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;

- пер. Рационализаторский в домах с 31 по 53 и с 24 по 40;

- Александра Блока в домах с 27 по 39 и с 28-36;

- Бодрой в домах с 1 по 19 и с 2 по 30;

- Краснокурсантской в домах с 40 по 68;

- Нариманова в домах с 39 по 67 и с 36 по 60;

- пер. Оренбургском в домах с 23 по 61 и с 42 по 62;

- пер. Кошевого в домах с 1 по 29 и с 2 по 20;

- пер. Ялтинском в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;

- пер. Батумском в домах с 1 по 23 и с 2 по 26;

- Днестровской в домах с 17 по 53 и с 20 по 54;

- Пирогова в домах с 30 по 42 и с 29 по 39;

- Нансена в домах с 249 по 265;

- Турмалиновской в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;

- Калиновской в домах с 2 по 22 и с 1 по 25;

- Сельской в домах с 1по 25 и с 2 по 24;

- Константиновской в домах с 2 по 18;

- пер. Шарнирном в домах с 2 по 8 и с 1 по 13;

- пер. Автомобильном в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;

- пер. Семафорном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;

- пер. Казахстанском;

- пер. Искрянском.



23 сентября электричество отключат на улицах:

- Нансена в домах с 249 по 265;

- Турмалиновской в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;

- Калиновской в домах с 2 по 22 и с 1 по 25;

- Сельской в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;

- Константиновской в домах с 2 по 18;

- пер. Шарнирном в домах с 2 по 8 и с 1 по 13;

- пер. Автомобильном в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;

- пер. Семафорном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;

- пер. Казахстанском;

- пер. Искрянском;

- Бодрой в домах с 1 по 19 и с 2 по 30;

- Краснокурсантской в домах с 40 по 68;

- Нариманова в домах с 39 по 67 и с 36 по 60;

- пер. Оренбургском в домах с 23 по 61 и с 42 по 62;

- пер. Кошевого в домах с 1 по 29 и с 2 по 20;

- пер. Ялтинском в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;

- пер. Батумском в домах с 1 по 23 и с 2 по 26;

- Днестровской в домах с 17 по 53 и с 20 по 54;

- Пирогова в домах с 30 по 42 и с 29 по 39;

- Вагулевского в домах с 96 по 106;

- Лензаводской в домах с 13 по 41 и с 2 по 24;

- Ставского в домах с 9 по 15 и с 8 по 22.