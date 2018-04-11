В Ростове на улице Стадионной в ночное время ограничат движение





На улице Стадионной в ночное время ограничат движение транспорта.



Так, нельзя будет проехать по улице под путепроводом на улице Нансена 7, 8, 9, 10 и 11 мая с 23.00 до 5.00.



В эти дни здесь будет проводиться ремонт на железнодорожном путепроводе.