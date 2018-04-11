Авторизация

Регистрация


  • USD 61.43
  • EUR 75.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростове на улице Стадионной в ночное время ограничат движение

В Ростове на улице Стадионной в ночное время ограничат движение

На улице Стадионной в ночное время ограничат движение транспорта.

Так, нельзя будет проехать по улице под путепроводом на улице Нансена 7, 8, 9, 10 и 11 мая с 23.00 до 5.00.

В эти дни здесь будет проводиться ремонт на железнодорожном путепроводе.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.