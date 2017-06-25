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В Ростове на улице Доватора на четыре с лишним месяца ограничат движение

В Ростове на улице Доватора на четыре с лишним месяца ограничат движение

В Ростове на улице Доватора на несколько месяцев ограничат движение транспорта.

В это время будут проводиться работы по установке бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» на улице Доватора на участке от Мадояна до Малиновского, проспекте Стачки на участке от площади Дружинников до площади Тружеников, на улицах Стадионная - Шеболдаева на участке от площади Народного ополчения до улицы Целиноградской.

В связи с этим движение транспорта будет ограничено с 13 июля по 30 ноября.

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