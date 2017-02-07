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В Ростове на Селиванова в яму провалился автомобиль коммунальных служб

В Ростове на Селиванова в яму провалился автомобиль коммунальных служб
В Первомайском районе Ростова автомобиль коммунальных служб провалился в яму.

ЧП произошло утром 7 февраля во дворе жилого дома на улице Селиванова 64/1. Фото с места происшествия очевидцы выложили в соцсети.

На фотографиях видно, что грузовой автомобиль коммунальщиков прочно застрял в яме правым задним колесом.

Ростовчане в обсуждениях не стесняются в выражениях и единодушно решили, что это месть коммунальщикам свыше.
«Ростов начинает мстить водоканалу», - шутят горожане.

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