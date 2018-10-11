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В Ростове на проспекте Шолохова в начале недели отключат свет

На проспекте Шолохова в начале недели отключат свет. Подача электроэнергии будет прекращена в понедельник, 15 октября.

На два часа, с 10 до 12 часов, электричество отключат в домах №№ 296, 298, 296/1, 296/2, 298/1, 298/2 и 298/3.

С 13 до 15 часов света не будет в домах №№ 286, 290, 292, 292/1, 292/2, 292/4, 294, 294/3 по проспекту Шолохова.

Во вторник, 17 октября, электроэнергию отключат с 10 до 12 часов в домах №№ 191, 191/1, 291/2 по проспекту Шолохова и на улице Зелёной.

Кроме того, с 13 до 15 часов в этот же день обесточат дома №№ 197, 199, 203, 209 по проспекту Шолохова.

В «Ростгорсвете» сообщили, что отключение проводится на время технического обслуживания оборудования.

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