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В Ростове на ночь отключат воду на нескольких улицах

В ночь с 25 на 26 сентября в донской столице отключат воду в некоторых районах.

Подача воды будет прекращена с 21.00 до 08.00 в границах улиц:
- от Ченцова до улицы 30 линия;
- от проспекта Шолохова до улицы Советская;
- от улицы Нансена с южной стороны до улицы Береговая;
- от проспекта Театральный до проспекта Ворошиловский;
- от проспекта Ворошиловского до проспекта Сиверса и улицы Локомотивная;
- от улицы Левобережная до улицы Луговая.

В ночное время в этих районах будут проводиться плановые работы.

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