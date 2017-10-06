В Ростове на два дня на нескольких улицах отключат воду



В Ростове на два дня на нескольких улицах отключат воду.



Из-за переврезки водопроводной линии 11 октября с 8:30 до 17 часов воды не будет в границах проспекта Шолохова от дома № 298 до дома № 288 «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», а также на 2-м посёлкп Авиаторов.



12 октября в связи с заменой задвижки с 08.30 до 19 часов подача воды будет прекращена в границах: от площади Карла Маркса до улицы 37-я Линия, а также от улицы Рябышева до Береговой.



Кроме того, из-за замены трубопровода с 8 утра 12 октября до 18 часов 13 октября без воды останутся жильцы домов, расположенных в посёлке Янтарном, Завод 412, Ростов Лада, Стрела.