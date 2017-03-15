В Ростове на дороге сгорела грузовая ГАЗель





В Ростове на дороге сгорела грузовая ГАЗель. Фургон вспыхнул в районе пересечения улиц Ерёменко и Мадояна рано утром 17 марта.



Автомобиль стоял на краю дороги. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в 6:44. Пожар происходил на площади 3 кв.м. – пламенем была охвачена кабина грузовика. Густым дымом заволокло близлежащие дома и проезжую часть, из-за чего движение транспорта было затруднено.

- Горение ликвидировали две единицы техники и восемь человек, - рассказали в спасательном ведомстве. – В происшествии никто не пострадал.



Сейчас специалисты устанавливают, из-за чего произошло возгорание.



