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В Ростове на дороге сгорела грузовая ГАЗель

В Ростове на дороге сгорела грузовая ГАЗель

В Ростове на дороге сгорела грузовая ГАЗель. Фургон вспыхнул в районе пересечения улиц Ерёменко и Мадояна рано утром 17 марта.

Автомобиль стоял на краю дороги. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в 6:44. Пожар происходил на площади 3 кв.м. – пламенем была охвачена кабина грузовика. Густым дымом заволокло близлежащие дома и проезжую часть, из-за чего движение транспорта было затруднено.
- Горение ликвидировали две единицы техники и восемь человек, - рассказали в спасательном ведомстве. – В происшествии никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают, из-за чего произошло возгорание.

В Ростове на дороге сгорела грузовая ГАЗель

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