В Ростове-на-Дону у водителя «Лады» нашли 1,5 кг «соли»

В Ростове-на-Дону 27 июня полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере.



Сотрудники ГИБДД обнаружили у 27-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта» 20 пакетиков с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что у задержанного изъяли полтора килограмма синтетического средства «соль». Полицейские установили, что мужчина раннее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.