В Ростове на Белорусской произошло ДТП с летальным исходом





В Ростове-на-Дону в Чкаловском районе 27 января произошло ДТП, по предварительным данным, с летальным исходом. Трагедия случилась на улице Белорусской, между переулками Мазенским и 2-м Сахалинским, около семи часов утра.

- Проезжал мимо, стояла иномарка на "аварийке", газель перегородила дорогу и лежало тело, по всем признакам я понял, что мертвое,- сообщил Rostov. ru свидетель произошедшего.



В пресс-службе ГИБДД сообщили, что обстоятельства ДТП в данный момент выясняются.