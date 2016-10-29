В Ростове мужчина выхватил на улице у пенсионерки сумку с деньгами и телефоном



В Ростове мужчина выхватил на улице у пенсионерки сумку с деньгами и мобильником. Сумма ущерба составила около 24 тыс. руб.

- В полицию поступила информация о том, что на проспекте Коммунистическом неизвестный похитил у 72-летней женщины сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон, после чего скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате проведенной работы полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа.



Им оказался ранее несудимый 50-летний ростовчанин. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские изъяли большую часть похищенного и вернули его пенсионерке.