В Ростове мужчина во время застолья избил приятеля битой

В Верхнедонском районе Ростовской области мужчина во время застолья избил приятеля битой.



Случай произошёл в конце марта. В полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые сообщили, что госпитализировали избитого местного жителя. Пострадавший был пьян. Прибывшим полицейским пациент рассказал, что он выпивал вместе со своим знакомым. Во время застолья между ними произошла ссора. Разъярённый приятель схватил биту и избил его.

- Участковые уполномоченные задержали 41-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.



Мужчина помещён под подписку о невыезде.