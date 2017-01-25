В Ростове мужчина украл велосипед на глазах у прохожих



В Ростове-на-Дону 29-летний мужчина разрезал специальными ножницами замок и украл велосипед. Хозяйка транспортного средства незамедлительно сообщила в полицию. Патрульные начали прочесывать район, и недалеко от места кражи, на улице Московской, нашли похитителя.

- Задержан 29-летний местый житель,- сообщили в пресс-службе Управления Ростгвардии по Ростовской области.- Потерпевшая его узнала. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.



У задержанного изъяли ножницы, которыми он разрезал замок, а позже нашли и сам велосипед. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».