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В Ростове мужчина украл велосипед на глазах у прохожих

В Ростове мужчина украл велосипед на глазах у прохожих
В Ростове-на-Дону 29-летний мужчина разрезал специальными ножницами замок и украл велосипед. Хозяйка транспортного средства незамедлительно сообщила в полицию. Патрульные начали прочесывать район, и недалеко от места кражи, на улице Московской, нашли похитителя.
- Задержан 29-летний местый житель,- сообщили в пресс-службе Управления Ростгвардии по Ростовской области.- Потерпевшая его узнала. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

У задержанного изъяли ножницы, которыми он разрезал замок, а позже нашли и сам велосипед. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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