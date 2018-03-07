В Ростове мужчина украл у пассажира маршрутки телефон





В Ростове задержали подозреваемого в краже телефона в маршрутке.



В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли мобильный телефон. По словам ростовчанина, кража могла произойти во время поездки в общественном транспорте.



Подозреваемого в краже задержали спустя несколько недель, 12 марта. Как выяснилось, 32-летний мужчина во время поездки в маршрутке, следовавшей из центра города в Первомайский район, вытащил из куртки пассажира телефон. Стоимость мобильника составила почти 25 тысяч рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он уже был судим за разбой.