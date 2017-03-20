В Ростове мужчина, угрожая ножом, ограбил девушку в подъезде





В Ростове задержали мужчину, напавшего на девушку в подъезде.



В полицию обратилась жительница Ленинского района города. Ростовчанка рассказала, что 19 марта в подъезде многоэтажки, угрожая предметом, похожим на нож, мужчина заставил её отдать телефон и деньги. Сумма ущерба составила порядка 25 тыс. руб. По подозрению в нападении был задержан 35-летний местный житель.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Мужчина заключен под стражу.



Как установили полицейские, ранее задержанный был судим за грабеж.