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В Ростове мужчина, угрожая ножом, ограбил девушку в подъезде

В Ростове мужчина, угрожая ножом, ограбил девушку в подъезде

В Ростове задержали мужчину, напавшего на девушку в подъезде.

В полицию обратилась жительница Ленинского района города. Ростовчанка рассказала, что 19 марта в подъезде многоэтажки, угрожая предметом, похожим на нож, мужчина заставил её отдать телефон и деньги. Сумма ущерба составила порядка 25 тыс. руб. По подозрению в нападении был задержан 35-летний местный житель.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Мужчина заключен под стражу.

Как установили полицейские, ранее задержанный был судим за грабеж.

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