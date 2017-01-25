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В Ростове мужчина разбил окно автомобиля и силой отобрал у девушки телефон

В Ростове мужчина разбил окно автомобиля и силой отобрал у девушки телефон

В Ростове рядом с Привокзальной площадью мужчина разбил окно «ВАЗ-21099» и силой отобрал у сидевшей в машине девушки телефон. Происшествие случилось поздним вечером.
- Мужчина разбил стекло автомобиля «ВАЗ-21099» и, применив физическую силу в отношении находящейся в нем 28-летней девушки, похитил мобильный телефон, после чего скрылся,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

44-летнего подозреваемого задержали полицейские патрульно-постовой службы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице.

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