В Ростове мужчина разбил окно автомобиля и силой отобрал у девушки телефон





В Ростове рядом с Привокзальной площадью мужчина разбил окно «ВАЗ-21099» и силой отобрал у сидевшей в машине девушки телефон. Происшествие случилось поздним вечером.

- Мужчина разбил стекло автомобиля «ВАЗ-21099» и, применив физическую силу в отношении находящейся в нем 28-летней девушки, похитил мобильный телефон, после чего скрылся,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



44-летнего подозреваемого задержали полицейские патрульно-постовой службы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице.