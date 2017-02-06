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В Ростове мужчина распилил и сдал в металлолом чужую иномарку

В Ростове 37-летний местный житель распилил напополам чужую «Ауди» и сдал в металлолом. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
- В полицию обратилась ростовчанка и сообщила, что мужчина, которому она оставила свой «Ауди» для ремонта, в назначенный день автомобиль не вернул и перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что мужчина разрезал автомобиль стоимостью около 450 тыс. руб. напополам и сдал его в пункт металлоприема.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого 37-летнего ростовчанина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкциями этой статьи предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

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