В Ростове мужчина распилил и сдал в металлолом чужую иномарку

В Ростове 37-летний местный житель распилил напополам чужую «Ауди» и сдал в металлолом. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

- В полицию обратилась ростовчанка и сообщила, что мужчина, которому она оставила свой «Ауди» для ремонта, в назначенный день автомобиль не вернул и перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что мужчина разрезал автомобиль стоимостью около 450 тыс. руб. напополам и сдал его в пункт металлоприема.



По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого 37-летнего ростовчанина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкциями этой статьи предусмотрено до 6 лет лишения свободы.