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В Ростове мужчина, притворившись жертвой ДТП, украл у прохожего мобильный


В Пролетарском районе Ростова молодой человек под предлогом звонка после ДТП украл у прохожего мобильный телефон.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 21-летнего ростовчанина.
- Как установили полицейские, подозреваемый попросил у потерпевшего телефон, сказав, что попал в ДТП и ему срочно нужно позвонить, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Получив мобильное устройство, мужчина скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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