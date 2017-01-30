В Ростове мужчина обворовал соседа по квартире

В Ростове мужчина обворовал своего соседа по квартире. Из комнаты злоумышленник похитил планшетный компьютер, две игровые приставки с дисками и две настольные игры. Сумма ущерба составила порядка 40 тыс. руб.

- Выяснилось, что подозреваемый вместе с потерпевшим арендовал квартиру в одном из домов на проспекте Ворошиловском, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Пока потерпевший находился на работе, подозреваемый проник через незапертую дверь к нему в комнату и похитил имущество соседа.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он находится под стражей.