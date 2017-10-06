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В Ростове мужчина обокрал квартиру, забравшись на второй этаж по решёткам

В Ростове мужчина обокрал квартиру, забравшись на второй этаж по решёткам
В Ростове мужчина обокрал квартиру, забравшись на второй этаж по решёткам и кондиционерам.

Кража произошла в Советском районе города. В квартиру вор проник через окно. Оттуда он похитил мобильный телефон и 25 тысяч рублей. Когда хозяин квартиры, вернувшись домой, обнаружил пропажу, он обратился в полицию.
- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали и доставили в дежурную часть 31-летнего подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и обоснованно подозревается в ряде аналогичных преступлений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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