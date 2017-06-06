В Ростове местный житель разрезал и продал угнанную «ГАЗель»

В Ростове местный житель разрезал и продал угнанную «ГАЗель».



В полицию обратился мужчина, который сообщил, что пропал его автомобиль «ГАЗель», припаркованный в Советском районе города. По подозрению в краже оперативники задержали 28-летнего ростовчанина.

- Полицейские установили, что мужчина отбуксировал, разрезал и продал транспортное средство, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 120 тысяч рублей.