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В Ростове местный житель разрезал и продал угнанную «ГАЗель»

В Ростове местный житель разрезал и продал угнанную «ГАЗель».

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что пропал его автомобиль «ГАЗель», припаркованный в Советском районе города. По подозрению в краже оперативники задержали 28-летнего ростовчанина.
- Полицейские установили, что мужчина отбуксировал, разрезал и продал транспортное средство, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 120 тысяч рублей.

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