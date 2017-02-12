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В Ростове лоб в лоб столкнулись две иномарки

В Ростове на улице Малиновского столкнулись две иномарки.

ДТП произошло 12 февраля около 16 часов в районе дома № 65.
- По предварительным данным, 24-летний водитель «Опель Корса» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено» под управлением 42-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате аварии пострадал водитель «Опель корса».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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