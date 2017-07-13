В Ростове ликвидировали наркопритон
В Ростове полицейские ликвидировали наркопритон, организованный 47-летним местным жителем.
В своём доме в Октябрьском районе города мужчина изготавливал и употреблял наркотики. При обыске у него нашли соль, «спайс», предметы и вещества для изготовления наркотика, шприцы с наркотической жидкостью. Также полицейские установили постоянных посетителей притона.
- Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, кражу и незаконное хранение наркотических средств, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.