В Ростове ликвидировали наркопритон

В Ростове полицейские ликвидировали наркопритон, организованный 47-летним местным жителем.



В своём доме в Октябрьском районе города мужчина изготавливал и употреблял наркотики. При обыске у него нашли соль, «спайс», предметы и вещества для изготовления наркотика, шприцы с наркотической жидкостью. Также полицейские установили постоянных посетителей притона.

- Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, кражу и незаконное хранение наркотических средств, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.