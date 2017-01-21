В Ростове «Лада Приора» на пешеходном переходе сбила девушку



В Ростове водитель «Лады Приоры» сбил на перекрестке 18-летнюю девушку.



ДТП произошло около 17 часов 20 января в районе дома №10 по улице Мясникова.

- 25-летний водитель « ВАЗ-21703» допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - Девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.



По словам ростовчан, этот перекресток очень опасный и там часто автомобили подолгу не пропускают пешеходов.

«Живу на 23 Линии и в этом месте дорогу с коляской перехожу, как будто шпион на задании, выглядываю, крадусь, предполагаю опасность из-за другой машины, - написала местная жительница. - В моём пешеходном маршруте это самый стрессовый участок. То ли водители действительно его не видят, то ли не хотят замечать».



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, уточняются все детали произошедшего.