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В Ростове «Лада Приора» на пешеходном переходе сбила девушку

В Ростове «Лада Приора» на пешеходном переходе сбила девушку
В Ростове водитель «Лады Приоры» сбил на перекрестке 18-летнюю девушку.

ДТП произошло около 17 часов 20 января в районе дома №10 по улице Мясникова.
- 25-летний водитель « ВАЗ-21703» допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - Девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.

По словам ростовчан, этот перекресток очень опасный и там часто автомобили подолгу не пропускают пешеходов.
«Живу на 23 Линии и в этом месте дорогу с коляской перехожу, как будто шпион на задании, выглядываю, крадусь, предполагаю опасность из-за другой машины, - написала местная жительница. - В моём пешеходном маршруте это самый стрессовый участок. То ли водители действительно его не видят, то ли не хотят замечать».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, уточняются все детали произошедшего.

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