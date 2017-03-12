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В Ростове КамАЗ на светофоре протаранил «Део»

В Ростове КамАЗ на светофоре протаранил «Део»

В Ростове на улице Портовой КамАЗ протаранил «Део Нексия», остановившийся на светофоре.

ДТП произошло около 12 часов 13 марта в районе дома № 261. По предварительным данным, 19-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, которая остановилась на красный сигнал светофора.
- В результате происшествия получила травмы 44-летняя пассажирка «Део», - рассказали в управлении ГИБДД Ростовской области. – 59-летний водитель легковушки не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

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