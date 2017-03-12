В Ростове КамАЗ на светофоре протаранил «Део»





В Ростове на улице Портовой КамАЗ протаранил «Део Нексия», остановившийся на светофоре.



ДТП произошло около 12 часов 13 марта в районе дома № 261. По предварительным данным, 19-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, которая остановилась на красный сигнал светофора.

- В результате происшествия получила травмы 44-летняя пассажирка «Део», - рассказали в управлении ГИБДД Ростовской области. – 59-летний водитель легковушки не пострадал.



По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.