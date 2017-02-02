В Ростове изъяли 20 литров контрафактного алкоголя





В Ростове в торговой точке изъяли 20 литров контрафактного алкоголя.



Специалисты Комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города совместно с полицейскими провели рейд в Первомайском районе города.

- Факты реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии выявлены в объекте, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 87/1, - рассказали в мэрии. - По результатам контрольных мероприятий составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в мировой суд Первомайского района для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.



Из незаконного оборота изъято 20 литров алкогольной продукции.