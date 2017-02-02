Авторизация

Регистрация
  • USD 60.31
  • EUR 65.03
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Ростове изъяли 20 литров контрафактного алкоголя

В Ростове изъяли 20 литров контрафактного алкоголя

В Ростове в торговой точке изъяли 20 литров контрафактного алкоголя.

Специалисты Комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города совместно с полицейскими провели рейд в Первомайском районе города.
- Факты реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии выявлены в объекте, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 87/1, - рассказали в мэрии. - По результатам контрольных мероприятий составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в мировой суд Первомайского района для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Из незаконного оборота изъято 20 литров алкогольной продукции.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!