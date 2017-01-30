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В Ростове из-за поджога сгорели три иномарки

В Ростове из-за поджога сгорели три иномарки

В Первомайском районе Ростова из-за поджога сгорели три иномарки.

Возгорание произошло около пяти утра 28 января на улице 1-й Конной армии. Автомобили были припаркованы возле дома № 37б.
- Горели автомобили «Киа Рио», «Пежо 307» и «Мицубиcи Лансер» на площади 10 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог автомобиля «Киа Рио». В ликвидации огня принимали участие две единицы техники и шесть спасателей. Пожар был локализован в 04:56, а полностью ликвидирован в 05:03.

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