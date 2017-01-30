В Ростове из-за поджога сгорели три иномарки





В Первомайском районе Ростова из-за поджога сгорели три иномарки.



Возгорание произошло около пяти утра 28 января на улице 1-й Конной армии. Автомобили были припаркованы возле дома № 37б.

- Горели автомобили «Киа Рио», «Пежо 307» и «Мицубиcи Лансер» на площади 10 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



По предварительным данным, причиной пожара стал поджог автомобиля «Киа Рио». В ликвидации огня принимали участие две единицы техники и шесть спасателей. Пожар был локализован в 04:56, а полностью ликвидирован в 05:03.