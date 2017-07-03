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В Ростове из-за поджога сгорел внедорожник

В Ворошиловском районе Ростова в результате поджога сгорел внедорожник. «Мицубиси Паджеро» был припаркован на проспекте Королёва.

Иномарка вспыхнула ночью 4 июля. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 2:28.
- Огнём было охвачено два квадратных метра автомобиля, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стал поджог.

На тушение выезжали три единицы техники и восемь спасателей.

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