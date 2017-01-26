В Ростове из-за неотложных работ несколько дней в десятках домов не будет света





В Ростове из-за неотложных работ на электросетях несколько дней в десятках домов не будет света. По информации «Донэнерго», отключение необходимо для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.



Так, 27 января света не будет с 9:00 до 16:00 часов на улицах:

- Думенко (в домах №13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15 и 15Б);

- Коммунаров (с 8 по 28 дом);

- Вяземцева (11-33, 22-44);

- Граненой (5-19);

- Школьной (1-9, 2-12);

- пер. Кисловодском (1-23, 2-28);

- пер. Железноводском (15-35, 18-40);

- пер. Бакинском (25-31, 26-36);

- пер. Бесланском (5-17, 16-32);

- пер. Контактном (27-41);

- пер. Техническом (1-17, 2-34);

- пер. Конотопском (1-15, 2-24).



В этот же день с 13:00 до 16:00 электроэнергию отключат в домах №№ 81/1, 81/6 по улице Ерёменко.



С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

- ул. Социалистическая (185-189, 188-198);

- Петровская (59-73, 84-98);

- пер. Крепостной (38-64, 33-59);

- ул. 26 Июня (51-75, 48-72);

- ул. Двинской (19-35, 48-62);

- ул. Печерской (31-35, 36-42);

- ул. Лесозащитной (25-37, 30-42);

- пер. Минском (1-21, 2-24);

- пер. Читинском (1-21, 2-24).



С 27 по 30 января с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на улицах:

- Солидарности (226-236, 267-277);

- Кржижановского (225-235, 236-252);

- пер. Гарибальди (1-33, 2-26).



30 и 31 января с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

- ул. Сарьяна (2-36, 3-29);

- ул. 2-й Пролетарской (16-84, 21-115);

- ул. 27-й линии (20, 13-21);

- ул. 29-й линии (16-70, 21-77);

- ул. 31-й линии (34-76, 35-75);

- ул. 39-й линии (54-92, 35-77);

- ул. 41-й линии (20-52, 17-47);

- ул. 43-й линии (18-48, 17-29);

- ул. Красноаксайской (2-18);

- 1-й улице (1-21, 8-22);

- 2-й улице (2-22, 1-19);

- 3-й улице (1-27, 2-36);

- 4-й улице (2-24, 1-27);

- 5-й улице (3-27, 20-34);

- пер. Кирилловском (1-11, 2-12);

- ул. 1-й левой (1-13, 2-22);

- ул. 2-й левой (1-11);

- пер. Балканский (1-41, 2-40);

- 47-й линии (1-37, 2-14);

- 49-й линии (1-35, 2-24).