В Ростове из-за неотложных работ несколько дней в десятках домов не будет света
В Ростове из-за неотложных работ на электросетях несколько дней в десятках домов не будет света. По информации «Донэнерго», отключение необходимо для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.
Так, 27 января света не будет с 9:00 до 16:00 часов на улицах:
- Думенко (в домах №13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15 и 15Б);
- Коммунаров (с 8 по 28 дом);
- Вяземцева (11-33, 22-44);
- Граненой (5-19);
- Школьной (1-9, 2-12);
- пер. Кисловодском (1-23, 2-28);
- пер. Железноводском (15-35, 18-40);
- пер. Бакинском (25-31, 26-36);
- пер. Бесланском (5-17, 16-32);
- пер. Контактном (27-41);
- пер. Техническом (1-17, 2-34);
- пер. Конотопском (1-15, 2-24).
В этот же день с 13:00 до 16:00 электроэнергию отключат в домах №№ 81/1, 81/6 по улице Ерёменко.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- ул. Социалистическая (185-189, 188-198);
- Петровская (59-73, 84-98);
- пер. Крепостной (38-64, 33-59);
- ул. 26 Июня (51-75, 48-72);
- ул. Двинской (19-35, 48-62);
- ул. Печерской (31-35, 36-42);
- ул. Лесозащитной (25-37, 30-42);
- пер. Минском (1-21, 2-24);
- пер. Читинском (1-21, 2-24).
С 27 по 30 января с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на улицах:
- Солидарности (226-236, 267-277);
- Кржижановского (225-235, 236-252);
- пер. Гарибальди (1-33, 2-26).
30 и 31 января с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- ул. Сарьяна (2-36, 3-29);
- ул. 2-й Пролетарской (16-84, 21-115);
- ул. 27-й линии (20, 13-21);
- ул. 29-й линии (16-70, 21-77);
- ул. 31-й линии (34-76, 35-75);
- ул. 39-й линии (54-92, 35-77);
- ул. 41-й линии (20-52, 17-47);
- ул. 43-й линии (18-48, 17-29);
- ул. Красноаксайской (2-18);
- 1-й улице (1-21, 8-22);
- 2-й улице (2-22, 1-19);
- 3-й улице (1-27, 2-36);
- 4-й улице (2-24, 1-27);
- 5-й улице (3-27, 20-34);
- пер. Кирилловском (1-11, 2-12);
- ул. 1-й левой (1-13, 2-22);
- ул. 2-й левой (1-11);
- пер. Балканский (1-41, 2-40);
- 47-й линии (1-37, 2-14);
- 49-й линии (1-35, 2-24).