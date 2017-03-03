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В Ростове иномарка застряла в открытой ливневке

В Ростове иномарка угодила в открытую ливневку и застряла. Выиащить ее удалось только с помощью спецтехники. Инцидент произошел утром 3 марта на улице Привокзальной.

Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля «Шевроле Круз» не заметил ливневой канавы и провалился в нее. У машины повредился бампер и пробилось колесо. Прохожие попытались помочь водителю и вытащить машину, однако у них ничего не получилось. Хозяину автомобиля пришлось дожидаться, пока на место приедет спецтехника.

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