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В Ростове иномарка с краснодарскими номерами сбила девочку на «зебре»

В Ростове водитель «Шевроле Авео» сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок попал под колёса легковушки на улице Таганрогской 22 марта.

Водитель совершил наезд на маленького пешехода в районе дома № 120, когда она переходила дорогу по «зебре», направляясь в свою школу № 110. По словам очевидцев происшествия, иномарка была с краснодарскими номерами, сообщает DonDay.ru.

Прохожие вызвали на место «скорую». Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девочку госпитализировали в отделение нейрохирургии БСМП.

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