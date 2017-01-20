В Ростове двух оперативников угрозыска осудили за покушение на мошенничество





В Ростове двух оперуполномоченных уголовного розыска осудили за покушение на мошенничество. Полицейские требовали от мужчины 200 тыс. руб., угрожая завести на него уголовное дело за преступление, которое он не совершал.



Полицейские сообщили ростовчанину, что в их производстве находятся материалы проверки о совершении им грабежа, а также о наличии свидетельских показаний и вещественных доказательств. За непривлечение к уголовной ответственности, полицейские потребовали от мужчины 200 тыс. руб. Однако позже снизили сумму до 100 тыс. руб.

- Потерпевший обратился в правоохранительные органы и рассказал о вымогательстве. Полицейских задержали, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - В отношении оперативников было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».



Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления. Им было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.