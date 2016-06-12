В Ростове двое парней украли автомагнитолу из иномарки у торгового центра

В Ворошиловском районе Ростова двое парней украли автомагнитолу из «Фольксвагена», припаркованного у торгового центра. Сумма ущерба составила 5 тыс. руб.



Вневедомственную охрану на место преступления вызвали сотрудники ТЦ на проспекте Нагибина. Работники, наблюдая за камерами видеонаблюдения, заметили, как двое неизвестных забрались в иномарку и пытаются похитить автомагнитолу.

- В течение нескольких минут сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и задержали подозреваемых в краже, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области. - Ими оказались 18 и 19-летние жители Ростова. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.



В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».