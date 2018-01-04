В Ростове до 19 января будет проходить отключение света

В Ростове до 19 января будет проходить отключение света.



Так, 11 по 19 января с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Бакланова, 8;

- 2-я Володарского, в домах с 185 по 233;

- Дубовского, в домах с 17 по 27, 42;

- в пер. Думчева, 7, 10-12;

- 1-й Круговой, 92;

- Кузнечной, в домах с 252 по 336 и с 273 по 441;

- в пер. Лосева, в домах с 8 по 10;

- Магнитогорской, в домах со 101 по 109 и со 176 по 196;

- Минаева, в домах с 29 по 55 и с 30 по 54;

- Портовой, в домах с 250 по 332;

- в пер. 1-м Поселковом, в домах с 1 по 17 и со 2 по 4;

- в пер. 2-м Поселковом, в домах с 44 по 50;

- в пер. Туроверова, в домах с 17 по 19;

- Рахманинова, в домах с 8 по 54 и с 1 по 79;

- Самаркандской, в домах с 6 по 30 и с 5 по 29;

- Витебской, в домах со 2 по 50 и с 3 по 67;

- Алданской, в домах со 2 по 56 и с 1 по 61;

- Ландшафтной, в домах с 1 по 17;

- в пер. Железногорском, в домах со 2 по 30;

- в пер. Госпитальном, в домах с 35 по 71 и с 50 по 76;

- в пер. Чалтырском, в домах с 25 по 49 и с 24 по 50;

- в пер. Местном;

- в пер. Оршанском;

- Галана, в домах со 2 по 26;

- Гаккеля, в домах с 3 по 21 и со 2 по 18;

- Цезаря Куникова, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12;

- Шеболдаева, в домах с 27 по 55 и с 12 по 22;

- Ивана Франко;

- Кропоткина, в домах со 2 по 10;

- в пер. Айвазовского;

- в пер. Ростовском;

- в пер. Ленкоранском;

- Зерноградской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 20;

- Тибетской, в домах с 78 по 102;

- Скифской, 55;

- Меотской;

- в пер. Автосборочном, в домах с 1 по 6.



В эти же дни с 9:30 до 16:00 подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Минераловодской, 7А, а также в домах с 1 по 57 и со 2 по 46;

- в пер. Рыбном, в домах с 3 по 11 и № 22;

- Республиканской, в домах с 1 по 53 и № 264;

- Никитина, в домах со 2 по 24;

- в пер. Собино, в домах с 1 по 79 и с 6 по 78;

- Депутатской, в домах со 2 по 28;

- на просп. 40 лет Победы, в домах с 32 по 114;

- в пер. Ягодном, в домах с 1 по 43 и с 4 по 28.



15 января с 9 до 15 часов электричества не будет по адресам:

- просп. Коммунистический, 48/4, 48/5;

- просп. Стачки, 235, 235/2, 237;

- ул. Малиновского, 32.



с 9 до 17 часов:

- пер. Грибоедовский, 4, 6;

- Станиславского, 241/54;



с 10 до 14 часов:

- просп. Коммунистический, 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50;

- Малиновского, 28 Б.



15 и 16 января с 9 до 15 часов обесточат улицы:

- 26-го Июня, дома со 105 по 113 и со 102 по 114;

- Брестскую, дома с 34 по 48;

- Печерскую, дома с 81 по 109 и с 68 по 90;

- пер. Туапсинский, дома с 11 по 29 и с 22 по 36;

- пер. Керченский, дома с 1 по 11 и со 2 по 14.



16 января с 9 до 17часов света не будет на улицах:

- Малиновского, 28 Б;

- на просп. Коммунистическом, 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50;

- в пер. Чувашском, в домах с 1 по 5 и с 2 по 28;

- Орловской, в домах с 1 по 15 и с 2 по 16;

- Терской, в домах с 9 по 19 и с 12 по 20;

- Шатоевской, в домах с 10 по 20 и с 13 по 27;

- в пер. Грибоедовском, 4, 6.

- Печорского, в домах с 51 по 79 и с 56 по 66;

- Днепропетровской, в домах с 33 по 69 и с 10 по 24;

- 26-го Июня, в домах с 91 по 101 и с 82 по 96;

- в пер. Астраханском, в домах с 1 по 33 и со 2 по 32.



17 января без света с 9 до 17 часов останутся жильцы дома № 2 по переулку Грибоедовскому.



18 января с 9 до 17 часов электроэнергию отключат в домах №№ 102/102, 104, 106 по улице Вятской.



19 января с 9 до 17 часов обесточат дома №№ 17, 19, 21, 23 по переулку Суздальскому.