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В Ростове для пользователей портала Госуслуг открыт дополнительный пункт МРЭО

В Ростове открыт дополнительный пункт группы регистрации транспортных средств. Услуги в данном пункте будут предоставляться автовладельцам, обратившимся через портал Госуслуг.

Пункт начнет работать с 24 января по адресу: улица Доватора, 154А.

График приема граждан:
Понедельник – выходной
Вторник – с 08:00 до 20:00
Среда – с 08:00 до 18:00
Четверг – с 08:00 до 13:00
Пятница – с 08:00 до 18:00
Суббота – с 08:00 до 17:00
Воскресенье – выходной

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