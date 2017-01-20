В Ростове для пользователей портала Госуслуг открыт дополнительный пункт МРЭО
В Ростове открыт дополнительный пункт группы регистрации транспортных средств. Услуги в данном пункте будут предоставляться автовладельцам, обратившимся через портал Госуслуг.
Пункт начнет работать с 24 января по адресу: улица Доватора, 154А.
График приема граждан:
Понедельник – выходной
Вторник – с 08:00 до 20:00
Среда – с 08:00 до 18:00
Четверг – с 08:00 до 13:00
Пятница – с 08:00 до 18:00
Суббота – с 08:00 до 17:00
Воскресенье – выходной