В Ростове для пользователей портала Госуслуг открыт дополнительный пункт МРЭО

В Ростове открыт дополнительный пункт группы регистрации транспортных средств. Услуги в данном пункте будут предоставляться автовладельцам, обратившимся через портал Госуслуг.



Пункт начнет работать с 24 января по адресу: улица Доватора, 154А.



График приема граждан:

Понедельник – выходной

Вторник – с 08:00 до 20:00

Среда – с 08:00 до 18:00

Четверг – с 08:00 до 13:00

Пятница – с 08:00 до 18:00

Суббота – с 08:00 до 17:00

Воскресенье – выходной