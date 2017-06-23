В Ростове 26-30 июня будут отключать свет

В Ростове 26-30 июня будут отключать электроэнергию.



Так, 27 июня с 9 до 17 часов свет отключат на улицах:

- Капустина - парк «Дружба»;

- Тарновского-Терлецкого, 39-101, 52-102;

- Севастопольской, 57-121, 60-110;

- Тульской, 47-115, 56-104;

- Ташкентской, 13-75, 10-68;

- Таганрогской, 9-71, 8-50;

- Северокавказской, 7-49, 2-30;

- Большевистской, 1-47, 2-28;

- Земельной, 1-29, 2-26;

в переулках:

- Чалтырском, 2-16;

- Владивостокском, 17-49, 40-76;

- Стекольном.



28 июня с 9 до 17 часов электричества не будет на улице Неклиновской - храм «Святой Троицы».



29 июня с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Вологодской, 30-36;

- Новополоцкой, 1-15, 2-16, 15 а,17,17а,19,21;

- Каракумской, 1-25, 2-24;

- Односторонней, 1-29;

- Каменобродской, 1-31, 2-14;

- Боряна, 3-29, 8-28;

- Баграмяна, 19-31, 6-18;

- Ленинаканской, 4-14, 3-13;

- Алагирской, 1-45, 2-36;

в переулках:

- Персиановском;

- Сумском.



С 26 по 30 июня с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63 а, 63д;

- Нефедова, 63, 60-80;

- Ржевской, 1-17, 2-16;

- Текучева, 111-131, 184-222;

- Народного Ополчения, 204-254, 153-195;

в переулках:

- Братском, 120-144;

- Халтуринском, 133-161, 188-206;

- Островского, 143-151.



26 и 27 июня с 9 до 17 часов обесточат дома на улице Евдокимова, 136-202.



С 28 по 30 июня с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Евдокимова, 64-96;

- Фурмановской, 45-79, 56-80;

- Краснокурсантской, 45-67, 54-56;

в переулках:

- Оренбургском, 64-114;

- Кошевого, 29-75, 30-80;

- Ялтинском, 23-77, 30-84;

- Батумском, 25-71, 28-90;

- Тбилисском, 29-89, 58-96;

- Грузинском, 41-63.



С 27 по 30 июня с 9 до 17 часов света не будет на улице Краснофлотской, 22 Е, Б, Д, Ж.



27 июня с 16 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Цеховой, 1-29, 2-28;

- Каяни, 22-38, 11-19;

- Добролюбова, 13-27, 14-26;

- Писарева, 12, 21;

на проспекте Шолохова, 10-22.



29 июня с 9 до 17 часов обесточат дома на улицах:

- 20 лет Октября, 51-75, 20-60;

- Кемеровской, 53-67, 50-70;

- Т. Дона, 31-47, 30-40.



30 июня с 9 до 17 часов электричество отключат на улицах:

- 20 лет Октября, 50-66, 71-77;

- Курчатова, 31-61;

- Конституционной, 45-61, 50-56;

в переулке Угловом, 1-29, 2-18.