В Ростове 26-30 июня будут отключать свет
В Ростове 26-30 июня будут отключать электроэнергию.
Так, 27 июня с 9 до 17 часов свет отключат на улицах:
- Капустина - парк «Дружба»;
- Тарновского-Терлецкого, 39-101, 52-102;
- Севастопольской, 57-121, 60-110;
- Тульской, 47-115, 56-104;
- Ташкентской, 13-75, 10-68;
- Таганрогской, 9-71, 8-50;
- Северокавказской, 7-49, 2-30;
- Большевистской, 1-47, 2-28;
- Земельной, 1-29, 2-26;
в переулках:
- Чалтырском, 2-16;
- Владивостокском, 17-49, 40-76;
- Стекольном.
28 июня с 9 до 17 часов электричества не будет на улице Неклиновской - храм «Святой Троицы».
29 июня с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Вологодской, 30-36;
- Новополоцкой, 1-15, 2-16, 15 а,17,17а,19,21;
- Каракумской, 1-25, 2-24;
- Односторонней, 1-29;
- Каменобродской, 1-31, 2-14;
- Боряна, 3-29, 8-28;
- Баграмяна, 19-31, 6-18;
- Ленинаканской, 4-14, 3-13;
- Алагирской, 1-45, 2-36;
в переулках:
- Персиановском;
- Сумском.
С 26 по 30 июня с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63 а, 63д;
- Нефедова, 63, 60-80;
- Ржевской, 1-17, 2-16;
- Текучева, 111-131, 184-222;
- Народного Ополчения, 204-254, 153-195;
в переулках:
- Братском, 120-144;
- Халтуринском, 133-161, 188-206;
- Островского, 143-151.
26 и 27 июня с 9 до 17 часов обесточат дома на улице Евдокимова, 136-202.
С 28 по 30 июня с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Евдокимова, 64-96;
- Фурмановской, 45-79, 56-80;
- Краснокурсантской, 45-67, 54-56;
в переулках:
- Оренбургском, 64-114;
- Кошевого, 29-75, 30-80;
- Ялтинском, 23-77, 30-84;
- Батумском, 25-71, 28-90;
- Тбилисском, 29-89, 58-96;
- Грузинском, 41-63.
С 27 по 30 июня с 9 до 17 часов света не будет на улице Краснофлотской, 22 Е, Б, Д, Ж.
27 июня с 16 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Цеховой, 1-29, 2-28;
- Каяни, 22-38, 11-19;
- Добролюбова, 13-27, 14-26;
- Писарева, 12, 21;
на проспекте Шолохова, 10-22.
29 июня с 9 до 17 часов обесточат дома на улицах:
- 20 лет Октября, 51-75, 20-60;
- Кемеровской, 53-67, 50-70;
- Т. Дона, 31-47, 30-40.
30 июня с 9 до 17 часов электричество отключат на улицах:
- 20 лет Октября, 50-66, 71-77;
- Курчатова, 31-61;
- Конституционной, 45-61, 50-56;
в переулке Угловом, 1-29, 2-18.