В Ростове 22-летняя девушка пыталась наложить на себя руки после ссоры с другом





В Ростове 22-летняя девушка пыталась наложить на себя руки после ссоры с другом. Инцидент произошел днем 27 марта в доме на улице Оганова.



Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, Виктория А. поругалась с парнем, взяла нож и порезала вену на предплечье. Увидев кровь, девушка вызвала себе «неотложку». Ростовчанка рассказала, что с другом они ругаются часто, и молодой человек доводит ее до нервных срывов.

-С резаной раной на левом предплечье девушку доставили в хирургическое отделение ЦГБ, - отметил источник издания. - Её жизни ничего не угрожает.