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В Ростове 11-летняя девочка пострадала под колёсами иномарки

В Ростове 11-летняя девочка попала под колёса иномарки. ДТП произошло около половины пятого вечера в районе дома № 32 по улице Седова.
- 54-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия» допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП девочка пострадала и была доставлена в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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