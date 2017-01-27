В Ростове 11-летняя девочка пострадала под колёсами иномарки

В Ростове 11-летняя девочка попала под колёса иномарки. ДТП произошло около половины пятого вечера в районе дома № 32 по улице Седова.

- 54-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия» допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП девочка пострадала и была доставлена в больницу.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.