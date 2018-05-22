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В роще рядом с ЖК «Платовский» в Ростове сгорела «семёрка»

В роще рядом с ЖК «Платовский» в Ростове сгорела «семёрка»
В Ростове сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Пожар произошёл 23 мая около 15 часов в роще рядом с ЖК «Платовский».

Семёрка была охвачена огнём на площади три квадратных метра. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшим на место пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.

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