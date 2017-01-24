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В Подмосковье житель Ростовской области пытался застрелить своего родственника

В Подмосковье житель Ростовской области пытался застрелить своего родственника

В Подмосковье 35-летний житель Ростовской области попытался застрелить своего дальнего родственника, а когда пистолет дал осечку – избил его. ЧП произошло в квартире на улице Заводской в городе Ивантеевка Московской области.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны увидели на улице мужчину с разбитой головой. Перепуганный местный житель сообщил полицейским, что его хотел убить дальний родственник, но оружие не сработало и дончанин начал избивать его рукояткой пистолета.
- Сотрудники группы реагирования перекрыли все выходы из жилого дома, где скрывался преступник, и при обходе обнаружили его в ванной комнате, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Московской области. - Правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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