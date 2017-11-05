В подъезде многоэтажки в Таганроге подожгли детскую коляску





В Таганроге в подъезде многоэтажки сгорела детская коляска.



Небольшое возгорание произошло на пятом этаже дома на улице Пальмира Тольятти. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 7 ноября в 1:18.

- Огнём была охвачена площадь 1 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной пожара стал поджог.



Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал. На тушение выезжали шесть единиц техники и 24 спасателя.