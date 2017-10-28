В первых числах ноября десятки домов в Ростове останутся без света
В первых числах ноября десятки домов в Ростове останутся без света.
Так, подача электроэнергии будет прекращена 1 ноября с 9 утра до 16 часов на улицах:
- Варфоломеева в домах с 105 по 169;
- Катаева в домах с 187 по 229 и с 150 по 194;
- Черепахина в домах с 137 по 185 и с 128 по 154;
- пер. Доломановксом в домах с 77 по 93 и с 82 по 94;
- пер. Гвардейском в домах с 42 по 44 и с 54 по 60;
с 9 утра до 17 часов
- Западной 55, 62А, 68, 68Г;
- Калининградской в домах с 50 по 62 и с 53 по 71;
- Карпатской в домах с 1 по 37 и с 2 по 42;
- Ковалевской в домах с 1 по 41 и с 2 по 42;
- Маршальской в домах с 1 по 35 и с 2 по 44;
- Озёрной в домах с 1 по 41 и с 2 по 42;
- Мусоргского;
- Шостаковича;
- Кабалевского;
- Гераневой;
- Самшитовой;
- Липовой;
- Каштановой;
- пер. Алябьева;
- пер. Врубеля;
- пер. Васнецова;
- пер. Крамского;
- пер. Левитана;
- пер. Хачатуряна;
- пер. Поленова;
- пер. Третьякова;
- пер. Серова;
- пер. Тенистом;
- пер. Прохладном;
- пер. Одуванчиковом;
- пер. Рябиновом;
- пер. Ромашковом;
- Молодёжной 83, 80/29;
- Российской в домах с 38А по 48 и с 31 по 51;
- 1-ой Грамши в домах с 2 по 6;
- 2-ой Грамши в домах с 24 по 34 и с 27 по 35;
- Хмельницкого в домах с 1 по 21 и с 2 по 22;
- просп. Королева 23, 23 А Б, 23/2, 23/3, 25, 25 А Б, 25/1, 25/2;
- пер. Быкадорова в домах с 15 по 23 и с 24 по 26;
- 1-й Круговой 64;
- пер. Туроверова в домах с 11 по 19 и с 18 по 24;
- Нижнебульварной в домах с 41 по 83 и с 22 по 26;
- пер. Крепостном в домах с 1 по 7 и с 10 по 16.
2 ноября с 9 утра до 17 часов света не будет в домах на улицах:
- Байкальской в домах с 1 по 39 и с 2 по 36;
- Западной в домах с 22 по 52 и с 11 по 45;
- Калининградской в домах с 23 по 51 и с 32 по 48;
- Линейной в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;
- Лобачевского в домах с 1 по 41 и с 2 по 34;
- Семипалатинской в домах с 1 по 39 и с 2 по 42;
- Шекспира в домах с 1 по 39 и с 2 по 40;
- 20 лет Октября 79/2А;
- Грисенко 21/1, 21/62, 23А;
- Конституционной 58/62, 63/64;
- Волкова 19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35;
- Седова в домах с 36 по 60 и с 127 по 151;
с 11 до 16 часов электричество отключат на улицах:
- Лермонтовской в домах с 2 по 14;
- пер. Гвардейском в домах с 4 по 14;
- пер. Бригадном 7 по 13 и с 10 по 16.
1 и 2 ноября с 9 утра до 17 часов обесточат дома на улицах:
- Марины Расковой с 13 по 19 и с 16 по 24;
- Владиленской с 185 по 203 и с 126 по 136;
- пер. Конном с 11 по 21 и с 20 по 32.
3 ноября с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Бетховена в домах с 3 по 15;
- Горловской в домах с 1 по 15 и № 18;
- Демократической в домах с 1 по 27 и с 2 по 12;
- Доватора 44 и в домах с 50 по 74 и с 79 по 105;
- Звёздной в домах с 1 по 11 и с 2 по 12;
- Лазо в домах с 1 по 23 и с 2 по 28;
- Нахимова в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;
- Павлова 40Б, в домах с 40 по 82;
- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;
- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;
- пер. Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;
- пер. Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;
- пер. Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;
- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193;
- Урожайной 2, 4/82;
- просп. Шолохова 173;
- Новолесной 4/1, 4/2, 5;
- Шатурской в домах с 23 по 55 и с 18 по 42;
- Волгостроевской в домах с 1 по 35 и с 2 по 42;
- Кржижановского в домах с 77 по 115 и с 96 по 130;
- пер. Гельца в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;
- Марины Расковой в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;
- Герцена в домах с 87 по 135;
- Якуба Колоса в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;
- Марины Расковой в домах с 13 по 19 и с 16 по 24;
- Владиленской в домах с 185 по 203 и с 126 по 136;
- пер. Конном в домах с 11 по 21 и с 20 по 32;
- Седова в домах с 101 по 127 и с 18 по 34;
- пер. Крепостном в домах с 5 по 13 и с 18 по 20;
- пер. Журавлева в домах с 2 по 14 и с 5 по 9.
2 и 3 ноября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- 1-ой Киргизкой в домах с 37 по 55 и с 46 по 72;
- 2-ой Киргизкой в домах с 36 по 46 и с 51 по 71;
- Казахской в домах с 44 по 60;
- пер. Уральском в домах с 31 по 61 и с 36 по 66;
- пер. Ухтомском в домах с 1 по 69 и с 2 по 74;
- пер. Хибинском в домах с 1 по 65 и с 2 по 66;
- пер. Кубанском в домах с 1 по 69 и с 2 по 68;
- Белорусской в домах с 61 по 65.