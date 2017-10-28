В первых числах ноября десятки домов в Ростове останутся без света



В первых числах ноября десятки домов в Ростове останутся без света.



Так, подача электроэнергии будет прекращена 1 ноября с 9 утра до 16 часов на улицах:

- Варфоломеева в домах с 105 по 169;

- Катаева в домах с 187 по 229 и с 150 по 194;

- Черепахина в домах с 137 по 185 и с 128 по 154;

- пер. Доломановксом в домах с 77 по 93 и с 82 по 94;

- пер. Гвардейском в домах с 42 по 44 и с 54 по 60;



с 9 утра до 17 часов

- Западной 55, 62А, 68, 68Г;

- Калининградской в домах с 50 по 62 и с 53 по 71;

- Карпатской в домах с 1 по 37 и с 2 по 42;

- Ковалевской в домах с 1 по 41 и с 2 по 42;

- Маршальской в домах с 1 по 35 и с 2 по 44;

- Озёрной в домах с 1 по 41 и с 2 по 42;

- Мусоргского;

- Шостаковича;

- Кабалевского;

- Гераневой;

- Самшитовой;

- Липовой;

- Каштановой;

- пер. Алябьева;

- пер. Врубеля;

- пер. Васнецова;

- пер. Крамского;

- пер. Левитана;

- пер. Хачатуряна;

- пер. Поленова;

- пер. Третьякова;

- пер. Серова;

- пер. Тенистом;

- пер. Прохладном;

- пер. Одуванчиковом;

- пер. Рябиновом;

- пер. Ромашковом;

- Молодёжной 83, 80/29;

- Российской в домах с 38А по 48 и с 31 по 51;

- 1-ой Грамши в домах с 2 по 6;

- 2-ой Грамши в домах с 24 по 34 и с 27 по 35;

- Хмельницкого в домах с 1 по 21 и с 2 по 22;

- просп. Королева 23, 23 А Б, 23/2, 23/3, 25, 25 А Б, 25/1, 25/2;

- пер. Быкадорова в домах с 15 по 23 и с 24 по 26;

- 1-й Круговой 64;

- пер. Туроверова в домах с 11 по 19 и с 18 по 24;

- Нижнебульварной в домах с 41 по 83 и с 22 по 26;

- пер. Крепостном в домах с 1 по 7 и с 10 по 16.



2 ноября с 9 утра до 17 часов света не будет в домах на улицах:

- Байкальской в домах с 1 по 39 и с 2 по 36;

- Западной в домах с 22 по 52 и с 11 по 45;

- Калининградской в домах с 23 по 51 и с 32 по 48;

- Линейной в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;

- Лобачевского в домах с 1 по 41 и с 2 по 34;

- Семипалатинской в домах с 1 по 39 и с 2 по 42;

- Шекспира в домах с 1 по 39 и с 2 по 40;

- 20 лет Октября 79/2А;

- Грисенко 21/1, 21/62, 23А;

- Конституционной 58/62, 63/64;

- Волкова 19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35;

- Седова в домах с 36 по 60 и с 127 по 151;



с 11 до 16 часов электричество отключат на улицах:

- Лермонтовской в домах с 2 по 14;

- пер. Гвардейском в домах с 4 по 14;

- пер. Бригадном 7 по 13 и с 10 по 16.



1 и 2 ноября с 9 утра до 17 часов обесточат дома на улицах:

- Марины Расковой с 13 по 19 и с 16 по 24;

- Владиленской с 185 по 203 и с 126 по 136;

- пер. Конном с 11 по 21 и с 20 по 32.



3 ноября с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Бетховена в домах с 3 по 15;

- Горловской в домах с 1 по 15 и № 18;

- Демократической в домах с 1 по 27 и с 2 по 12;

- Доватора 44 и в домах с 50 по 74 и с 79 по 105;

- Звёздной в домах с 1 по 11 и с 2 по 12;

- Лазо в домах с 1 по 23 и с 2 по 28;

- Нахимова в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;

- Павлова 40Б, в домах с 40 по 82;

- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;

- пер. Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;

- пер. Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;

- пер. Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;

- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193;

- Урожайной 2, 4/82;

- просп. Шолохова 173;

- Новолесной 4/1, 4/2, 5;

- Шатурской в домах с 23 по 55 и с 18 по 42;

- Волгостроевской в домах с 1 по 35 и с 2 по 42;

- Кржижановского в домах с 77 по 115 и с 96 по 130;

- пер. Гельца в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;

- Марины Расковой в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;

- Герцена в домах с 87 по 135;

- Якуба Колоса в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- Марины Расковой в домах с 13 по 19 и с 16 по 24;

- Владиленской в домах с 185 по 203 и с 126 по 136;

- пер. Конном в домах с 11 по 21 и с 20 по 32;

- Седова в домах с 101 по 127 и с 18 по 34;

- пер. Крепостном в домах с 5 по 13 и с 18 по 20;

- пер. Журавлева в домах с 2 по 14 и с 5 по 9.



2 и 3 ноября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- 1-ой Киргизкой в домах с 37 по 55 и с 46 по 72;

- 2-ой Киргизкой в домах с 36 по 46 и с 51 по 71;

- Казахской в домах с 44 по 60;

- пер. Уральском в домах с 31 по 61 и с 36 по 66;

- пер. Ухтомском в домах с 1 по 69 и с 2 по 74;

- пер. Хибинском в домах с 1 по 65 и с 2 по 66;

- пер. Кубанском в домах с 1 по 69 и с 2 по 68;

- Белорусской в домах с 61 по 65.