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В Первомайском районе Ростова ограбили магазин алкоголя

В Первомайском районе Ростова ограбили магазин алкоголя

В Первомайском районе города Ростов-на-Дону мужчина ограбил магазин, специализирующийся на продаже слабоалкогольных напитков. Он зашел в помещение и пригрозил продавцу травматическим пистолетом. После этого грабитель похитил деньги и скрылся.
- Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 6 подозреваемый в разбое. Им оказался 38-летний местный житель,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила семь тыс. руб.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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