В Первомайском районе Ростова ограбили магазин алкоголя





В Первомайском районе города Ростов-на-Дону мужчина ограбил магазин, специализирующийся на продаже слабоалкогольных напитков. Он зашел в помещение и пригрозил продавцу травматическим пистолетом. После этого грабитель похитил деньги и скрылся.

- Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 6 подозреваемый в разбое. Им оказался 38-летний местный житель,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила семь тыс. руб.



Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».