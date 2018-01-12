В Новошахтинске двое рецидивистов избили и ограбили мужчину на остановке

В Новошахтинске двое мужчин избили и ограбили местного жителя на остановке.



Нападение произошло на улице Кузнечной. Двое мужчин подошли к 36-летнему новошахтинцу, который ждал автобус. Они избили его и забрали две тысячи рублей, после чего скрылись с места преступления. Пострадавший обратился в полицию.



Налётчиков удалось задержать по горячим следам. Ими оказались 33-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, и его 28-летний подельник, судимый за вымогательство.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.