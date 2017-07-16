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В Новочеркасске мужчина украл из «ГАЗели» 250 тысяч рублей

В Новочеркасске мужчина украл из «ГАЗели» 250 тысяч рублей

В Новочеркасске мужчина украл из «ГАЗели» 250 тысяч рублей. В местный отдел полиции обратился житель города. Он рассказал, что из его автомобиля пропала сумка с деньгами. При проверке стало известно, что мужчина ушёл, оставив транспортное средство незапертым.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 49-летний местный житель.
- Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяина, проник в салон и похитил сумку, в которой было порядка 250 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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