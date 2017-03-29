В Новочеркасске 22-летний парень пытался перебросить марихуану на территорию колонии
Житель Новочеркасска был задержан при попытке перекинуть наркотики на территорию местной колонии. 22-летний парень попался стражам порядка неподалеку от режимной территории 31 марта.
Специально обученные собаки учуяли специфический запах. После досмотра у парня нашли два свертка с зеленым веществом растительного происхождения.
- Изъятые наркотики передали работникам полиции для проведения дальнейшей экспертизы, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Предположительно, в свертках находилось около 100 грамм марихуаны.