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В Новочеркасске 22-летний парень пытался перебросить марихуану на территорию колонии

Житель Новочеркасска был задержан при попытке перекинуть наркотики на территорию местной колонии. 22-летний парень попался стражам порядка неподалеку от режимной территории 31 марта.

Специально обученные собаки учуяли специфический запах. После досмотра у парня нашли два свертка с зеленым веществом растительного происхождения.

- Изъятые наркотики передали работникам полиции для проведения дальнейшей экспертизы, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Предположительно, в свертках находилось около 100 грамм марихуаны.

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