В начале рабочей недели на ряде улиц в Ростове не будет света

В Ростове в начале следующей рабочей недели на ряде улиц не будет света.



Так, 4 июня, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Двинской, в домах с 22 по 30;

- 26-го Июня, в домах с 21 по 31 и с 20 по 30;

- Щербакова, в домах с 95 по 109;

- Волжской, в домах с 21 по 29 и с 28 по 38;

- Калужской, в домах с 1 по 37 и со 2 по 26;

- Абаканской, в домах с 1 по 55 и со 2 по 20, 20/1.

- Ереванской, в домах с 12 по 28;

- 30-я Линия, в домах со 2 по 8 и с 1 по 11;

- 31-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- 32-я Линия, в домах с 1 по 17 и со 2 по 22.



В этот же день с 9 до 16 часов электричество отключат на улицах:

- Майской, в домах с 7 по 13, с 8 по 12, 28/2;

- 18-я Линия, в домах с 13 по 23 и со 2 по 28;

- Советской, 7.



5 июня с 9 до 17 часов света не будет на проспекте 40-летия Победы, в домах №№ 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17.

Ростовские городские электрические сети сообщают, что отключение проводится для исключения аварийных ситуаций.