В начале рабочей недели в Ростове сотни домов останутся без света





В Ростове в начале следующей недели сотни домов останутся без света.



19 февраля с 9 до 16 часов электроэнергии не будет на проспекте Космонавтов, в домах 26, 28, 30/22 и на улице Королева, в домах 22, 22г, 24/2, 26/1, 28а.



В этот же день с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Закруткина, в домах с 70 по 106;

- Кизлярской, в домах с 1 по 11 и со 2 по 18;

- Нижегородской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 20;

- Искусственной, в домах с 1 по 9;

- Зорге, 25/7;

на проспекте Театральном, в домах с 32 по 38;

в переулках:

- Чувашском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 6;

- Краснофлотском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 20;

- Продольном, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;



с 11 до 14 часов:

на улицах:

- Тоннельной, в домах с 9 по 33;

- Кооперативной, в домах с 51 по 69 и с 30 по 58;

- Красина;

- Профинтерна, в домах с 19 по 35;

- Караванной;

в переулках:

- Короленко;

- Макеевском;

- Полюсном;

- Стандартном;

- Балтийском.



20 февраля с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Украинской, в домах с 21 по 25 и с 14 по 18;

- 339-й Стрелковой Дивизии, в домах 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19;

- Еременко, 87/1;

- Малиновского, в домах 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78б, 78в;

- Тоннельной, в домах с 8 по 40 и с 31 по 85;

- Освобождения, в домах с 3 по 37;

- Кооперативной, в домах с 11 по 47 и с 12 по 28;

- Павлодарской, в домах с 55 по 77 и со 2 по 26;

- Ленина, в домах со 2 по 38 и с 3 по 19;

- Артиллерийской;

на проспекте 40 лет Победы, в домах 83, 87/1, 87/2, 89, 91;

в переулках:

- Беломорском, в домах с 65 по 103;

- Черноморском;

- Моисеенко;

- Днепровском, в домах 108/1, 108 А, 103/18, а также в домах с 77 по 101 и с 76 по 104;



с 10 до 15 часов:

на улицах:

- Селиванова, в домах с 35 по 49;

- Ищенко, в домах со 2 по 8 и с 5 по 15;

- Ивахненко, в домах со 2 по 10 и с 7 по 11;

- Промышленной, в домах с 1 по 45 и с 24 по 54;

- Инструментальной, в домах с 11 по 47 и с 10 по 18;

- Новой, в домах с 1 по 25;

в переулках:

- Деревообделочном, в домах с 1 по 11 и со 2 по 8;

- Столярном, в домах с 1 по 11 и со 2 по 12;

- Бакинском, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;

- Сборном, 2;

на проспектах:

- Мира, в домах с 11 по 21 и с 12 по 24;

- Шолохова, в домах с 51 по 81;



с 9 до 16 часов:

на проспектах:

- Космонавтов, в домах 26, 28, 30/22;

- Королева, в домах 22, 22г, 24/2, 26/1, 28а.



21 февраля с 9 до 17 часов без электричества останутся жильцы домов на улицах:

- Закруткина, в домах с 70 по 106;

- Кизлярской, в домах с 1 по 11 и со 2 по 18;

- Нижегородской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 20;

- Искусственной, в домах с 1 по 9;

- Украинской, в домах с 27 по 41;

- Артемовской, в домах с 45 по 71 и с 70 по 90;

- Бакланова, в домах с 3 по 7 и с 6 по 16;

- 1-й Володарского, в домах с 49 по 71 и с 72 по 98;

- 2-й Володарского, в домах со 106 по 128, 131, 153, 155, 156;

- Горбачева, в домах со 125 по 145;

- Днепростроевской, в домах с 119 по 129 и с 136 по 148;

- Коминтерна, в домах 39, 59, 44, 64, 61, 77, 66, 86, 86б;

- 1-й Круговой, в домах с 70 по 90 и с 79 по 83;

- Курортной, в домах с 67 по 99 и с 68 по 100;

- Международной, в домах с 30 по 48 и с 31 по 37;

- Минаева, в домах со 2 по 24 и с 3 по 27;

- Волкова, в домах 3, 3/1 ,3/3 , 5 , 5/2 , 5/3 , 5/4 , 5/5 , 7/1 , 7/3;

на проспекте Театральном, в домах с 32 по 38;

в переулках:

- Вертолетном, в домах с 3 по 9;

- Днепровском, в домах 105, 108 А;

- Чувашском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 6;

- Краснофлотском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 20;

- Продольном, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;

- Игарском, в домах с 81 по 109 и с 80 по 108;

- Донецком, в домах с 65 по 87 и с 90 по 116;

- Хоперском, в домах с 41 по 75 и с 46 по 90;

- Лосева, в домах 4, 5, 9.



22 февраля с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Закруткина, в домах с 1 по 23, со 2 по 24 и с 70 по 106;

- Мясникова, в домах с 21 по 39;

- Советской, в домах со 2 по 12;

- 13-я Линия, в домах с 12 по 32 и с 5 по 27;

- 17-я Линия, в домах с 1 по 25 и со 2 по 24;

- 19-я Линия, в домах со 2 по 10;

- Кизлярской, в домах с 1 по 11 и со 2 по 18;

- Искусственной, в домах с 1 по 9;

на проспекте Театральном, в домах с 32 по 38;

в переулках:

- Чувашском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 6;

- Краснофлотском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 20;

- Продольном, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;

- Нижегородском в домах с 1 по 19 и со 2 по 20.